Данилов: В РФ падает поддержка войны, турбулентность будет расшатывать конструкцию империи
05.09.2022, 16:16
Алексей Данилов (Фото: СНБО)
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о падении уровня поддержки войны против Украины среди населения России. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, в России падает общественная поддержка полномасштабной войны против Украины, среди российского населения растет негативное отношение к агрессии.
"Это тенденция, которая приобретает динамику. Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования России. Недоимперия должна быть разрушена", — написал Данилов.
- По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.
- Он заявил, что граждане России начинают сомневаться в правильности войны с Украиной. Об этом свидетельствует закрытая социология.
- Секретарь СНБО отметил, что россияне ведут информационную кампанию против президента Владимира Зеленского.
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