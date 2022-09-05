Данилов: В РФ падает поддержка войны, турбулентность будет расшатывать конструкцию империи

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о падении уровня поддержки войны против Украины среди населения России. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, в России падает общественная поддержка полномасштабной войны против Украины, среди российского населения растет негативное отношение к агрессии.

"Это тенденция, которая приобретает динамику. Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования России. Недоимперия должна быть разрушена", — написал Данилов.

По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.

Он заявил, что граждане России начинают сомневаться в правильности войны с Украиной. Об этом свидетельствует закрытая социология.

Секретарь СНБО отметил, что россияне ведут информационную кампанию против президента Владимира Зеленского.

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Дмитро Гриниченко

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