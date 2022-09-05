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Данилов: В РФ падает поддержка войны, турбулентность будет расшатывать конструкцию империи

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 16:16
Данилов: В РФ падает поддержка войны, турбулентность будет расшатывать конструкцию империи - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о падении уровня поддержки войны против Украины среди населения России. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, в России падает общественная поддержка полномасштабной войны против Украины, среди российского населения растет негативное отношение к агрессии. 

"Это тенденция, которая приобретает динамику. Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования России. Недоимперия должна быть разрушена", — написал Данилов. 

Читайте также: Матвиенко заявила, что у РФ "хватит ресурсов для победы". Данилов ответил спикеру Совфеда

Дмитро Гриниченко
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Россия война Алексей Данилов
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