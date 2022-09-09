Юг. ВСУ уничтожили девять единиц артиллерии и два склада боеприпасов, РФ наводит переправы

На юге украинские военные уничтожили два склада с боеприпасами армии России и девять единиц артиллерии, а оккупанты пытаются наводить переправы. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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За предыдущие сутки, 8 сентября, украинская авиация нанесла шесть ударов, ракетно-артиллерийские войска 285 раз поразили цели. Мосты – под огневым контролем ВСУ.

За боевой день оккупанты потеряли 59 военных, три РСЗО "Ураган" и транспортно-зарядную машину к ним, две САУ "Пион", гаубицу "Мста-С", три самоходные артиллерийско-минные установки, танк Т-72, шесть единиц автобронетехники. Также уничтожено два склада боеприпасов в Бериславском районе и паромную переправу в Новой Каховке.

РФ сосредотачивает усилия на удержании позиций, ведет аэроразведку, пытается наводить понтонные переправы. За сутки оккупанты нанесли 30 авиаударов и один ракетный, также выпустили четыре ракеты Р-27 по украинским самолетам.

8 сентября разведка Британии сообщила, что ВСУ продолжают наступать на юге и уничтожили переправу в Дарьевке.

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Марко Сировой

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