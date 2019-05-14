Юнкер намекнул: Без мира Украине не стать членом Евросоюза

Жан-Клод Юнкер (фото — пресс-служба Европарламента)

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал положить конец конфликтам в Европе. Об этом он сообщил на конференции высшего уровня, посвященной 10-летию Восточного партнерства, передает из Брюсселя корреспондент LIGA.net.

"Мы делаем все возможное, чтобы страны Восточного партнерства приблизились к Европейскому Союзу. Для этого нужно, чтобы конфликты, заморожены они или нет, завершились. Важно, чтобы в непосредственной близости от Европы был мир", - отмептил Юнкер в присутствии действующего президента Украины Петра Порошенко.

Реклама

Глава Еврокомиссии отметил, что раньше скептически относился к формату Восточного партнерства. "Раньше я был скептиком. Считал, что страны-участницы Восточного партнерства слишком разные, но сегодня я более реалистично настроен. Мы постепенно достигаем нужных результатов", - добавил Юнкер.

13-14 мая в Брюсселе проходят мероприятия, посвященные 10-летию Восточного партнерства. В этот формат входят Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

7 мая 2019 года Юнкер собственной политической ошибкой считал невмешательство в дискуссию во время проведения референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза – Brexit.