Ющенко объяснил, почему военное положение не ввели раньше

Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главной причиной того, что военное положение в Украине было введено только в конце прошлого года, является недоверие граждан ко власти. Такое мнение третий президент Украины Виктор Ющенко высказал в эфире телеканала 112.

"Если бы мы имели власть, которую поддерживают, например, как в России, 73%, это легко было бы сделать четыре года назад, три года назад, два года назад..." - считает он.

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Экс-президент убежден, что власть, которая не имеет поддержки десятков миллионов людей, не может принимать быстро эффективные симметричные меры против агрессора. "Она (власть — ред.) будет десятки раз оглядываться, будет формировать общественную дискуссию, чтобы выиграть общественно, а затем принять соответствующие политические решения", - объяснил Ющенко.

Введение военного положения было адекватной реакцией на действия России в Керченском проливе, подчеркнул он.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В десяти областях Украины на месяц было введено военное положение.