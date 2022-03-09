За 13 суток – полугодовая норма. Предприятия Укроборонпрома ищут специалистов

Предприятия Укроборонпрома в связи со сверхурочным режимом работы ищут специалистов: слесарей, водителей, инженеров, авиатехников. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна Укроборонпром. Полный список профессий и специальностей – по ссылке.

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"За 13 суток Укроборонпром передал вооружения и военной техники больше, чем за последние шесть месяцев. Предприятия концерна работают сверхурочно в несколько смен и будут делать это в дальнейшем для обеспечения ВСУ", – говорится в сообщении.

В связи с этим возникла большая потребность в специалистах. Работа оплачиваемая.

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Валерия Кондратова

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