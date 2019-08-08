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За 14 кандидатов не проголосовал никто, даже они сами - ЧЕСНО

За 14 кандидатов не проголосовал никто, даже они сами - ЧЕСНО - Фото
День выборов (фото - ЕРА)
08.08.2019, 15:48

Кроме того 11 кандидатов получили по одному голосу, четверо – по два, еще четверо мажоритарщиков получили по три голоса

На прошедших выборах в Верховную Раду 14 кандидатов в народные депутаты на округах в Донецкой и Луганской областях не набрали ни одного голоса. По мнению движения ЧЕСНО, это является свидетельством того, что данные кандидаты были зарегистрированы как технические.

Все 14 кандидатов – самовыдвиженцы.

11 из них баллотировались в округе № 51 в Донецкой области:

Игорь Житинський,

Игорь Карбан,

Олег Кроха,

Андрей Олейник,

Леся Остапенко,

Алина Ромашкина,

Александр Степаненко,

Дмитрий Чанов,

Марина Черенкова,

Юрий Шморгун,

Владимир Ясиновский.

Трое кандидатов, которые не получили ни одного голоса, баллотировались в округе № 105 Луганской области:

Владимир Никитченко,

Дария Подгорная,

Иван Смольников.

Сами кандидаты тоже не проголосовали за себя, так как, по информации ЧЕСНО, многие из них живут в Киеве и других областях.

Кроме того 11 кандидатов получили по одному голосу, четверо – по два, еще четверо мажоритарщиков получили по три голоса.

7 августа были опубликованы официальные результаты выборов в Верховную Раду.

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