За 40 дней войны в Украине уничтожено 18 500 оккупантов и тысячи единиц техники – Генштаб

За 40 дней войны против Украины российские войска потеряли тысячи единиц техники, а количество ликвидированных российских военных уже достигло 18 500, сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 5 апреля ориентировочно составили:

→ личного состава – около 18 500 человек;

→ танков – 676;

→ боевых бронированных машин – 1858;

→ артиллерийских систем – 332;

→ РСЗО – 107;

→ средств ПВО – 55;

→ самолетов – 150;

→ вертолетов – 134;

→ автомобильной техники – 1322;

→ кораблей/катеров – 7;

→ цистерн с ГСМ – 74;

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 94;

→ специальной техники – ​​25;

→ пусковых установок ОТРК – 4.

В Генштабе уточнили, что данные о потерях российских оккупантов уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Оксана Житнюк

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