За 40 дней войны в Украине уничтожено 18 500 оккупантов и тысячи единиц техники – Генштаб
За 40 дней войны против Украины российские войска потеряли тысячи единиц техники, а количество ликвидированных российских военных уже достигло 18 500, сообщает Генштаб ВСУ.
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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 5 апреля ориентировочно составили:
→ личного состава – около 18 500 человек;
→ танков – 676;
→ боевых бронированных машин – 1858;
→ артиллерийских систем – 332;
→ РСЗО – 107;
→ средств ПВО – 55;
→ самолетов – 150;
→ вертолетов – 134;
→ автомобильной техники – 1322;
→ кораблей/катеров – 7;
→ цистерн с ГСМ – 74;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 94;
→ специальной техники – 25;
→ пусковых установок ОТРК – 4.
В Генштабе уточнили, что данные о потерях российских оккупантов уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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