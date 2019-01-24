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24.01.2019, 21:26

За Азов: ЕС в феврале обсудит новые санкции против России - СМИ

За Азов: ЕС в феврале обсудит новые санкции против России - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На следующей неделе ЕС выпустит ноту протеста по поводу удерживания РФ военнопленных украинских моряков

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Министры иностранных дел стран Евросоюза в феврале обсудят введение новых санкций против России из-за агресси против Украины в Азовском море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

На следующей неделе ЕС выпустит официальную дипломатическую ноту протеста в связи с тем, что Россия продолжает удерживать захваченных в ноябре 24 украинских моряков.

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По данным источников, предложение о дополнительных санкциях от занимающих жесткую позицию в отношении РФ - Литвы, Швеции, Великобритании и Польши теперь поддерживают Дания и Словакия. Это связано с тем, что давление на Москву Франции и Германии с требованием освободить военнослужащих не принесло результатов.

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В декабре Германия и Франция выступили против новых санкций, попросив больше времени для переговоров по освобождению украинских моряков и трех судов, захваченных в Керченском проливе. По словам дипломатов, учитывая, что московский суд продлил срок ареста моряков до апреля, Германия и Франция теперь будут более склонны к введению новых ограничений.

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Теги: азовское море, санкции, моряки, керченский пролив
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