"Не все однозначно": юрист — об интриге дебатов в ПАСЕ по морякам

Фото - пресс-служба ПАСЕ

Сегодня в 11:00 по киевскому времени в Парламентской ассамблее Совета Европы начнутся дебаты по российской атаке на корабли ВМС в Черном море. Украинская делегация готовилась почти два месяца, заявил в Facebook ее руководитель Владимир Арьев.

По его словам, проект резолюции, которая будет принята по итогам дебатов, "в общем адекватно отражает ситуацию".

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"Интрига только в том, наберется ли ПАСЕ мужества признать очевидный факт, что наши моряки являются военнопленными. В Совете Европы - ну, такая уж натура - пытаются сглаживать острые углы и избегать жесткой конкретики, даже если это является правдой", — сказал нардеп.

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Адвокат моряков Николай Полозов написал, что после удаления российской делегации из ПАСЕ "влияние Кремля на евробюрократов не уменьшилось".

"Одна из встреч выглядела так. Разговариваем с евробюрократом. На пальцах объясняю ему, что именно произошло 25 ноября возле Керченского пролива. Показываю конкретные статьи Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Он кивает головой. Все всё прекрасно понимают. Говорят, что, конечно, к случившейся ситуации должны применяться нормы Женевской конвенции. А потом внезапно морщит лоб: "А вдруг, если мы назовем их военнопленными, то сделаем им хуже?", - пишет юрист.

По его словам, конвенция предоставляет военнопленным гораздо более широкий набор прав, чем обычным политзаключенным.

"Некоторые евробюрократы стараются делать вид, что "все не так однозначно", что да, конвенцию применять надо, но вот формулировки, предусмотренные конвенцией, применять не надо", — констатировал адвокат.

В зале также будут родственники моряков.