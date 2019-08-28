За долги. Бронзовый памятник Ленину продали как металлолом

Демонтаж памятника Ленину в Желтых Водах (Фото: скриншот видео Виталий Голубничий/Youtube)

В Днепропетровской области на электронном аукционе продали памятник Ленину, демонтированный в Желтых Водах в 2014 году. Информация об этом размещена на сайте аукциона.

Скульптура, изготовленная из литой бронзы весом 6 тонн, была продана как металлолом, по цене 500 000 гривень. Начальная стоимость составляла 385 875 гривень. В аукционе приняли участие четыре участника, их данные не разглашаются.

В то же время главный бухгалтер КП ВЖРЕО (Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение) Желтоводского городского совета сообщила Радио Свобода, что скульптура была выставлена ​​на торги из-за долгов предприятия по уплате налогов.

По ее словам, продавцом был отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы главного управления юстиции в Днепропетровской области, который наложил арест на имущество коммунального предприятия ВЖРЕО.

Отмечается, что все время с момента демонтажа памятника скульптура хранилась на территории коммунального предприятия и находится в хорошем состоянии.

В мэрии Желтых Вод заявляют, что будут обжаловать решение о выставлении памятника на торги в суде, поскольку скульптура не принадлежит коммунальному предприятию и имеет культурно-историческую ценность.

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