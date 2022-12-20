За героизм, стойкость, находчивость, вдохновение: Economist назвал Украину страной года

Британский журнал The Economist назвал Украину "страной 2022 года".

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В специальном материале последнего номера The Economist в 2022 году редакция отметила, что обычно "страну года" выбирают из большого списка соискателей, но в этом году впервые "выбор очевиден" – и это Украина.

Несмотря на то, что звания обычно удостаивается страна, в которой за прошедший год произошли существенные изменения к лучшему, Украина "в каком-то смысле необычный выбор", отмечает редакция. Но в 2022 году именно "украинцы проявили себя".

Издание подчеркивает четыре особенных качества украинского народа, которые проявились после начала полномасштабного российского вторжения.

Первое – героизм. Украинцы оказали сопротивление агрессору, которое мало кто ожидал. "Защищаясь от агрессора, который отрицал право их страны на существование, они обрели новое чувство государственности".

Второе – изобретательность. Украинцы использовали слабости россиян, били по их уязвимым местам, быстро освоили новое западное оружие.

Третье – стойкость. Трудности и невзгоды, которые продолжает нести украинцам агрессор, похоже, никак не повлияли на их боевой дух.

Четвертое – вдохновение. Украина показала, что может противостоять даже подавляющему превосходству агрессора. Это стало вдохновением не только для стран с агрессивными соседями, но и для угнетенных во всем мире.

"Многие тираны безудержно лгут, чтобы оправдать свои решения, и навязывают свою волю с помощью террора. Украинцы показали, что ложь можно разоблачить, а террору можно противостоять", – подчеркивает редакция журнала.

Публикация заканчивается словами "Slava Ukraini!".

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Сергій Бережний

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