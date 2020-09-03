"За гранью здравого смысла". Степанов отчитал власти Одессы за празднование дня города

Глава Минздрава обратится в контролирующие органы из-за нарушения карантинных правил при проведении дня города в Одессе

Жесткой критике подверг празднование дня города в Одессе министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге.

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"То, что мы увидели – просто за гранью здравого смысла", – заявил он. По мнению Степанова, власти Одессы живут уже исключительно выборами, но точно знают, какая сейчас эпидситуация в городе.

"Вы точно знаете, каково количество заполненных заболевшими COVID-19 коек. Вы точно знаете, какое количество людей умирает от этой болезни. Вы точно знаете, что проведение таких мероприятий несет опасность здоровью и жизни граждан, ваших избирателей", - заявил Степанов.

Министр подчеркнул, что на 1 сентября из 203 новых заболевших в Одесской области 131 человек был жителем Одессы, а на утро сегодня заполненность больниц для пациентов с COVID-19 в области составляла 66%.

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"Какие еще нужно дать рекомендации, услышать цифры, чтобы понять – такие массовые скопления людей без соблюдения каких-либо, даже теоретических мер безопасности, приведут к еще большему росту числа заболевших", – отметил Степанов. Чтобы понять это, "не нужно быть Вангой", считает глава Минздрава.

Степанов заявил, что поднимет сегодня вопрос о праздновании в Одессе перед органами, контролирующими проведение массовых мероприятий.

За вчера в Одессе выявили 116 новых заболевших коронавирусом, три человека умерли.

В течение более чем пяти дней в Одессе заполненность больниц для пациентов с COVID-19 превышает 50%, число заболевших на 100 000 человек за две недели - 101,8.

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Денис Юдин

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