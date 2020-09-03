COVID-19. Новых заболевших выявили по всем областям Украины, больше всего - в Харьковской
В Украине зафиксировали 128 228 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Умерли 2710 больных COVID-19
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Харьковской (301 случай), Тернопольской (242), Львовской (209) областях и в Киеве (280). Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
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Всего за сутки зафиксировали 2430 заболевших, умерло рекордное число пациентов - 54. За все время эпидемии в стране зарегистрировали 128 228 заразившихся: выздоровели 59 676 человек, умерли – 2710.
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Динамика эпидемии по регионам:
Львовская область – 15 116 заболевших (209 за сутки);
Киев - 14 158 (280);
Черновицкая – 10 624 (137);
Харьковская – 9941 (301);
Ивано-Франковская - 9685 (163);
Ровенская - 9476 (80);
Одесская - 7813 (116);
Закарпатская - 7788 (91);
Тернопольская - 6637 (242);
Киевская - 5931 (91);
Волынская - 5662 (73);
Винницкая - 4194 (85);
Житомирская - 3471 (29);
Хмельницкая - 2740 (110);
Днепропетровская - 2518 (64);
Черниговская - 2050 (60);
Запорожская - 1708 (51);
Черкасская – 1670 (28);
Сумская - 1629 (58);
Донецкая - 1549 (44);
Николаевская - 1372 (52);
Полтавская - 855 (23);
Кировоградская - 833 (7);
Херсонская - 435 (11);
Луганская - 373 (27).
Нет данных с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.
- 1 сентября премьер-министр Денис Шымгаль заявил, что на конец сентября - начало октября прогнозируется по 3000 заболевших ежедневно.
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