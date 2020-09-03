COVID-19. Новых заболевших выявили по всем областям Украины, больше всего - в Харьковской

В Украине зафиксировали 128 228 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Умерли 2710 больных COVID-19

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Харьковской (301 случай), Тернопольской (242), Львовской (209) областях и в Киеве (280). Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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Всего за сутки зафиксировали 2430 заболевших, умерло рекордное число пациентов - 54. За все время эпидемии в стране зарегистрировали 128 228 заразившихся: выздоровели 59 676 человек, умерли – 2710.

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Динамика эпидемии по регионам:

Львовская область – 15 116 заболевших (209 за сутки);

Киев - 14 158 (280);

Черновицкая – 10 624 (137);

Харьковская – 9941 (301);

Ивано-Франковская - 9685 (163);

Ровенская - 9476 (80);

Одесская - 7813 (116);

Закарпатская - 7788 (91);

Тернопольская - 6637 (242);

Киевская - 5931 (91);

Волынская - 5662 (73);

Винницкая - 4194 (85);

Житомирская - 3471 (29);

Хмельницкая - 2740 (110);

Днепропетровская - 2518 (64);

Черниговская - 2050 (60);

Запорожская - 1708 (51);

Черкасская – 1670 (28);

Сумская - 1629 (58);

Донецкая - 1549 (44);

Николаевская - 1372 (52);

Полтавская - 855 (23);

Кировоградская - 833 (7);

Херсонская - 435 (11);

Луганская - 373 (27).

Нет данных с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.

1 сентября премьер-министр Денис Шымгаль заявил, что на конец сентября - начало октября прогнозируется по 3000 заболевших ежедневно .

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Марк Сировой

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