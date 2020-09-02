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Коронавирус. Минздрав упростит выход из самоизоляции контактных лиц - Ляшко

02.09.2020, 12:38
Коронавирус. Минздрав упростит выход из самоизоляции контактных лиц - Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (фото — его Facebook)

Для завершения самоизоляции контактным лицам не надо будет сдавать ПЦР-тест на 14-й день, отметил Ляшко

Министерство здравоохранения на этой неделе изменит правила выхода из самоизоляции лиц, контактировавших с больными коронавирусной болезнью COVID-19. Завершить изоляцию можно будет без ПЦР-теста на 14-й день, рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Лицам, которые контактировали с больными, сейчас надо сделать после самоизоляции ПЦР-тест, чтобы ее завершить. На этой неделе в алгоритм тестирования внесут изменения. Самоизоляцию мы можем разрешить завершить на 14-й день без теста, если отсутствуют симптомы",   сказал он.

Ляшко также добавил, что бесплатное тестирование на коронавирус для контактных лиц сдвинут на седьмой — девятый день изоляции. В случае негативного результата изоляцию можно будет завершить, не дожидаясь 14-го дня.

Главный санврач также напомнил, что сейчас для попадания в категорию выздоровевших пациентам с COVID-19 достаточно одного негативного результата ПЦР-теста - повторный тест не нужен.

  • За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное число заболевших - COVID-19 выявили у 2495 человек. Больше всего инфицированных зафиксировали в Киеве и Харьковской области.

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Марк Сировой
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