COVID-19. В Киеве и Харьковской области зафиксировали рекордную заболеваемость
В Украине зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки. За все время эпидемии коронавируса выявили 125 798 заразившихся
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (332) и Харьковской области (302). Это рекордные показатели для обоих регионов, говорится в данных системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Всего за сутки в Украине выявили 2495 заболевших - рекордный показатель. За все время эпидемии в стране зафиксировали 125 798 заразившихся, 58 817 пациентов выздоровели, 2656 - умерли.
Читайте также: Коронавирус. Карантин, вероятно, снова продлят, но он не будет жестким – Шмыгаль
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
Динамика эпидемии в Киеве и областях:
Львовская область – 14 907заболевших (204 за сутки);
Киев - 13 878 (332);
Черновицкая – 10 487 (67);
Харьковская – 9640 (302);
Ивано-Франковская - 9522 (174);
Ровенская - 9396 (127);
Закарпатская - 7697 (97);
Одесская - 7697 (203);
Тернопольская - 6395 (201);
Киевская - 5842 (87);
Волынская - 5589 (66);
Винницкая - 4109 (65);
Житомирская - 3442 (60);
Хмельницкая - 2630 (111);
Днепропетровская - 2454 (56);
Черниговская - 1990 (49);
Запорожская - 1657 (30);
Черкасская – 1642 (48);
Сумская - 1571 (39);
Донецкая - 1505 (57);
Николаевская - 1320 (36);
Полтавская - 832 (24);
Кировоградская - 826 (10);
Херсонская - 424 (24);
Луганская - 346 (26).
Отсутствуют данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.
- Вчера премьер-министр Денис Шымгаль заявил, что на конец сентября - начало октября прогнозируется по 3000 заболевших ежедневно.
Читайте также: Коронавирус. Динамика эпидемии в Турции, Египте и на других открытых украинцам курортах
Комментарии