COVID-19. В Киеве и Харьковской области зафиксировали рекордную заболеваемость

В Украине зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки. За все время эпидемии коронавируса выявили 125 798 заразившихся

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (332) и Харьковской области (302). Это рекордные показатели для обоих регионов, говорится в данных системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.

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Всего за сутки в Украине выявили 2495 заболевших - рекордный показатель. За все время эпидемии в стране зафиксировали 125 798 заразившихся, 58 817 пациентов выздоровели, 2656 - умерли.

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Динамика эпидемии в Киеве и областях:

Львовская область – 14 907заболевших (204 за сутки);

Киев - 13 878 (332);

Черновицкая – 10 487 (67);

Харьковская – 9640 (302);

Ивано-Франковская - 9522 (174);

Ровенская - 9396 (127);

Закарпатская - 7697 (97);

Одесская - 7697 (203);

Тернопольская - 6395 (201);

Киевская - 5842 (87);

Волынская - 5589 (66);

Винницкая - 4109 (65);

Житомирская - 3442 (60);

Хмельницкая - 2630 (111);

Днепропетровская - 2454 (56);

Черниговская - 1990 (49);

Запорожская - 1657 (30);

Черкасская – 1642 (48);

Сумская - 1571 (39);

Донецкая - 1505 (57);

Николаевская - 1320 (36);

Полтавская - 832 (24);

Кировоградская - 826 (10);

Херсонская - 424 (24);

Луганская - 346 (26).

Отсутствуют данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.

Вчера премьер-министр Денис Шымгаль заявил, что на конец сентября - начало октября прогнозируется по 3000 заболевших ежедневно.

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Марк Сировой

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