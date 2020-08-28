Коронавирус. В Киеве и четырех областях более 200 заболевших за сутки - данные по регионам

За сутки в Украине зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19. За все время эпидемии коронавирус выявили у 114 497 пациентов

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (251 случай), Харьковской (242), Тернопольской (233), Львовской (215) и Одесской (214) в областях. Новых инфицированных зарегистрировали во всех регионах страны, передает Совет нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего за сутки зафиксировали 2438 заболевших - рекордный показатель. За все время эпидемии зарегистрировали 114 497 заразившихся, 2451 умершего и 55 083 выздоровевших.

Развитие эпидемии по регионам:

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Львовская область – 13 978 заболевших (215 за сутки);

Киев - 12 719 (251);

Черновицкая – 9855 (150);

Ровенская - 8921 (103);

Ивано-Франковская - 8861 (178);

Харьковская – 8444 (242);

Закарпатская - 7302 (77);

Одесская - 6751 (214);

Киевская - 5397 (92);

Тернопольская - 5478 (233);

Волынская - 5320 (52);

Винницкая - 3800 (84);

Житомирская - 3063 (65);

Хмельницкая - 2194 (92);

Днепропетровская - 2162 (67);

Черниговская - 1676 (58);

Запорожская - 1487 (33);

Черкасская – 1390 (72);

Сумская - 1361 (59);

Донецкая - 1318 (40);

Николаевская - 1077 (37);

Кировоградская - 790 (10);

Полтавская - 705 (10);

Херсонская - 374 (11);

Луганская - 274 (10).

Нет данных с временно оккупированных Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Коронавирус. В Украине с понедельника — новое деление на карантинные зоны: список

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.