Коронавирус. В Киеве и четырех областях более 200 заболевших за сутки - данные по регионам
За сутки в Украине зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19. За все время эпидемии коронавирус выявили у 114 497 пациентов
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (251 случай), Харьковской (242), Тернопольской (233), Львовской (215) и Одесской (214) в областях. Новых инфицированных зарегистрировали во всех регионах страны, передает Совет нацбезопасности и обороны.
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Всего за сутки зафиксировали 2438 заболевших - рекордный показатель. За все время эпидемии зарегистрировали 114 497 заразившихся, 2451 умершего и 55 083 выздоровевших.
Развитие эпидемии по регионам:
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Львовская область – 13 978 заболевших (215 за сутки);
Киев - 12 719 (251);
Черновицкая – 9855 (150);
Ровенская - 8921 (103);
Ивано-Франковская - 8861 (178);
Харьковская – 8444 (242);
Закарпатская - 7302 (77);
Одесская - 6751 (214);
Киевская - 5397 (92);
Тернопольская - 5478 (233);
Волынская - 5320 (52);
Винницкая - 3800 (84);
Житомирская - 3063 (65);
Хмельницкая - 2194 (92);
Днепропетровская - 2162 (67);
Черниговская - 1676 (58);
Запорожская - 1487 (33);
Черкасская – 1390 (72);
Сумская - 1361 (59);
Донецкая - 1318 (40);
Николаевская - 1077 (37);
Кировоградская - 790 (10);
Полтавская - 705 (10);
Херсонская - 374 (11);
Луганская - 274 (10).
Нет данных с временно оккупированных Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей.
- 26 августа Кабмин продлил карантин до ноября. Правительство ужесточило ограничения в регионах зеленой зоны и до конца сентября запретило иностранцам въезжать в Украину, за исключением нескольких категорий.
- Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что Украина может вернуться к жесткому карантину.
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