"За контузии и ранения вообще перестали платить, с осколочными тоже кидают" – перехват ГУР

Оккупант жалуется, что в российской армии "контрактников не увольняют", и при этом перестали платить за ранения. Перехват телефонного разговора опубликовало ГУР.

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Россиянин рассказывает, что "контрактников не увольняют – заставляют брать отпуск, а потом назад", а на увольнение направляют только тех, кому уже больше 50 лет.

Он также говорит, что "за контузии, ранения вообще перестали платить".

"С контузиями и осколочными тоже всех кидают. Кто фосфором отравился, кого фосфором пожгло, тоже ни хрена не платят. Короче, хорошего нет от слова совсем".

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Сергій Бережний

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