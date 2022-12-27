"За контузии и ранения вообще перестали платить, с осколочными тоже кидают" – перехват ГУР
27.12.2022, 19:54
Уничтоженная российская военная техника (фото – Генштаб ВСУ)
Оккупант жалуется, что в российской армии "контрактников не увольняют", и при этом перестали платить за ранения. Перехват телефонного разговора опубликовало ГУР.
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Россиянин рассказывает, что "контрактников не увольняют – заставляют брать отпуск, а потом назад", а на увольнение направляют только тех, кому уже больше 50 лет.
Он также говорит, что "за контузии, ранения вообще перестали платить".
"С контузиями и осколочными тоже всех кидают. Кто фосфором отравился, кого фосфором пожгло, тоже ни хрена не платят. Короче, хорошего нет от слова совсем".
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