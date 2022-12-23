"За пьянство раньше по ногам стреляли, теперь приказали просто валить" – перехват ГУР
Оккупант рассказывает, как в российской армии устроена борьба с пьянством – пойманным на употреблении спиртного простреливают ноги, а потом отдают под суд. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
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"За алкоголь у нас расстрел. Расстреливают свои же из 25-й бригады. Сегодня вот троим ноги прострелили", – рассказывает россиянин.
"В смысле – прямо реально стреляют?" – удивляется женщина.
"Серьезно тебе говорю. Расстрел, все. Указ внутренний, если у кого-то перегар или алкоголь – расстреливают на месте. Три долбака напились, короче, этой ночью на посту им отстрелили ноги. Они все, их в госпиталь, ну и потом гауптвахта, суд, и че им присудят – я не знаю. Могут лет пять-семь дать".
Затем оккупант рассказывает, что его ночью обстрелял один свой: "пьяный и обдолбался наркотой".
"Тут скорее не от украинцев ляжешь, тут от своих же ляжешь, от таких вот долбаков. И указ после сегодняшней ночной фигни дали – стрелять таких не по ногам, а просто валить их нафиг", – говорит военный.
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