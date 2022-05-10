За несколько месяцев до и во время войны. США обвинили Россию в кибератаках на Украину

Россия осуществила большое количество кибератак на Украину за несколько месяцев до войны и после полномасштабного вторжения – это разрушение веб-сайтов, DDoS-атаки, удаление данных с компьютеров чиновников и частных лиц. Об этом сообщает Госдеп США.

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Уточняется, что российские киберпреступники использовали вредоносные программы Wiper, WhisperGate для атаки на сайты правительства и частные ресурсы. Атаки начались в январе 2022 года и продолжались, когда началась война.

В конце февраля Россия осуществила кибератаки на коммерческие сети спутниковой связи Украины, пострадали и европейские страны. В частности, были выведены из строя терминалы, которые, помимо прочего, обслуживают ветряные турбины и предоставляют интернет-услуги частным лицам.

Как сообщили в Госдепе, США и партнеры предпринимают шаги для защиты от российских кибератак.

"Правительство США разработало новые механизмы, которые помогут Украине выявлять киберугрозы и восстанавливаться после киберинцидентов. Мы также расширили нашу поддержку цифровой связи в Украине, в том числе путем предоставления спутниковых телефонов и терминалов государственным чиновникам Украины, поставщикам основных услуг и операторам критически важной инфраструктуры", – сказано в сообщении.

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Яна Катасонова

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