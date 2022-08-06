За оборону Украины. Зеленский учредил новый знак отличия
06.08.2022, 03:26
Фото: пресс-служба Офиса президента
Президент Владимир Зеленский подписал указ №559/2022 об установлении нового знака отличия президента Украины – "За оборону Украины".
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Им будут награждать не только военнослужащих, но и гражданских лиц, которые внесли значительный вклад в укрепление обороны Украины, и волонтеров. Наградой могут быть награждены иностранцы.
На награде в форме медали будет изображен герб Украины на фоне креста, образованного четырьмя скрещенными мечами. На оборотной стороне – надпись в три строки: "За оборону Украины".
- Это уже второй знак президента Украины, основанный Зеленским после начала полномасштабной войны. В мае он начал вручать Крест боевых заслуг.
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