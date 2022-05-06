Крест боевых заслуг. Зеленский наградил Залужного и других военнослужащих – фото

Сегодня, 6 мая, президент Владимир Зеленский в Белом зале Героев Украины наградил военнослужащих, которые проявили доблесть в противостоянии полномасштабному вторжению России. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был удостоен звания Крест боевых заслуг. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Крест боевых заслуг:

Залужный Валерий Федорович – главнокомандующий ВСУ;

Калиевский Владислав Игоревич – заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Північ";

Мазуренко Дарья Андреевна – боевой медик механизированной роты механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Північ";

Мойсюк Евгений Петрович – заместитель главнокомандующего ВСУ;

Охрименко Александр Петрович – командир 14 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Захід".

За мужество и отвагу:

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Золотая звезда:

Павел Белоус - мастер-сержант Сухопутных войск;

Александр Ключка старший сержант;

Игорь Дикун – младший лейтенант;

Роман Мамавко – полковник Сухопутных войск;

Павел Федосенко - полковник сухопутных войск;

Александр Яковенко – подполковник.

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