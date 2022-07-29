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"За попытки дестабилизировать США": новые санкции и уголовное обвинение против россиян

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 20:25
Александр Ионов (Фото - Wikipedia)

Минфин США сегодня ввел санкции в отношении двух физических и четырех юридических лиц, которые, как сказано в заявлении министерства, участвовали в операциях России по враждебному влиянию на другие страны и вмешательстве в выборы. 

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"Внесенные в список физические и юридические лица играли различные роли в попытках России манипулировать Соединенными Штатами и дестабилизировать их, их союзников и партнеров, включая Украину", – говорится в заявлении Минфина.

Санкции введены против Александра Ионова, президента Антиглобалистского движения России, и Натальи Бурлиновой, эксперта Российского совета по международным делам и президента Центра "Креативная дипломатия", а также против связанных с ними организаций. 

Сегодня же Александру Ионову США официально предъявили уголовное обвинение в организации кампании враждебного влияния, разжигания розни, распространения пророссийской пропаганды и вмешательства в выборы за период с декабря 2014 года по март 2022 года.

Помощник генерального прокурора США Мэтью Олсен заявил, что "согласно данным, полученным в ходе расследования и переданным в суд, Ионов подозревается в организации напористой кампании влияния для превращения американских политических групп и граждан США в инструменты российской власти".

  • В 2015 году Александр Ионов был организатором московской конференции "Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира", на которую съехались члены сепаратистских движений всего мира.
Сергей Бережной
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