За последние сутки не менее 10 ракет оккупантов было выпущено по городам Украины – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают наступать и бомбить украинские мирные города крылатыми ракетами. Об этом говорится в сводке Генштаба по итогам 11 марта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС ПКС РФ применены крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в городах Луцк, Днепр, Ивано-Франковск. К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС, совершивших пуск не менее 10 крылатых ракет", – сказано в сообщении.

Утром российские войска с целью провокации бомбили приграничные села Беларуси, чтобы втянуть ее в войну и заставить вторгнуться на территорию Украины.

Ситуация по направлениям:

→ на Полесском оккупанты не наступают, удерживают Полесское, Повара, Бородянку, Андреевку, Мотыжин, Гореничи, Бучу, Демидов;

→ на Северском направлении враг наступает, пытается блокировать Чернигов с юго-западного направления;

→ на Слободском наступления нет, враг перемещает резервы в Сумы;

→ на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытаются захватить Мариуполь и Северодонецк;

→ на Южнобужском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж.

По данным Генштаба, захватчики пытаются восстановить логистику, чтобы обеспечивать подразделения, но безуспешно.

На временно оккупированных территориях мирные жители выходят на антироссийские митинги.

Полное видеообращение президента Владимира Зеленского по итогам 11 марта смотрите по ссылке.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.