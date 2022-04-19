За сутки 18 апреля ПВО ВСУ уничтожила семь воздушных целей российских оккупантов
19.04.2022, 00:59
Остатки Орлана (Фото: Генштаб ВСУ)
За сутки 18 апреля противовоздушная оборона Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожила семь воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.
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Авиация ВС ВСУ продолжает выполнять задачи по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений по российским оккупационным войскам.
Уничтожена такая техника врага:
- 1 самолет (истребитель Су-30);
– 4 БпЛА (ОТР);
- 2 крылатые ракеты.
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