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За сутки 18 апреля ПВО ВСУ уничтожила семь воздушных целей российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 00:59
За сутки 18 апреля ПВО ВСУ уничтожила семь воздушных целей российских оккупантов - Фото
Остатки Орлана (Фото: Генштаб ВСУ)

За сутки 18 апреля противовоздушная оборона Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожила семь воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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Авиация ВС ВСУ продолжает выполнять задачи по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений по российским оккупационным войскам.

Уничтожена такая техника врага:

- 1 самолет (истребитель Су-30);

– 4 БпЛА (ОТР);

- 2 крылатые ракеты.

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Наталия Медведева
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