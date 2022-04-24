За сутки Силы обороны поразили 17 воздушных целей оккупантов, среди них три самолета

За сутки 23 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск ВСУ поразили 17 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация ВС ВСУ продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины, поддерживает и прикрывает наземные войска, наносит удары по позициям российских оккупационных войск.

Противовоздушная оборона продолжает уничтожать врага в воздухе.

За сутки поражена такая техника российских оккупантов:

- 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);

- 5 крылатых ракет;

– 9 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

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Наталия Медведева

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