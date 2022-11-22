За сутки Силы обороны уничтожили 12 артсистем и 15 автомобилей армии РФ – потери
Силы обороны Украины уничтожили еще 400 российских военных за прошедшие сутки, также россияне лишились 12 артиллерийских систем и 15 автомобилей. Армия РФ потеряла 85 000 ликвидированными с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля по 22 ноября армия России потеряла на войне в Украине:
личного состава ‒ около 85 000 (+400) человек ликвидировано,
танков ‒ 2895 (+3),
боевых бронированных машин ‒ 5827 (+5),
артиллерийских систем ‒ 1882 (+12),
РСЗО – 395 (+2),
средств ПВО ‒ 209 (0),
самолетов ‒ 278 (0),
вертолетов ‒ 261 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1537 (0),
крылатых ракет ‒ 480 (0),
кораблей/катеров ‒ 16 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 4393 (+15),
спецтехники ‒ 161 (0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
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