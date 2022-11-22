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За сутки Силы обороны уничтожили 12 артсистем и 15 автомобилей армии РФ – потери

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 09:20
За сутки Силы обороны уничтожили 12 артсистем и 15 автомобилей армии РФ – потери - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины уничтожили еще 400 российских военных за прошедшие сутки, также россияне лишились 12 артиллерийских систем и 15 автомобилей. Армия РФ потеряла 85 000 ликвидированными с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля по 22 ноября армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава ‒ около 85 000 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 2895 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 5827 (+5),

артиллерийских систем ‒ 1882 (+12),

РСЗО – 395 (+2),

средств ПВО ‒ 209 (0),

самолетов ‒ 278 (0),

вертолетов ‒ 261 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1537 (0),

крылатых ракет ‒ 480 (0),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4393 (+15),

спецтехники ‒ 161 (0).

За сутки Силы обороны уничтожили 12 артсистем и 15 автомобилей армии РФ – потери

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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Наталія Медведєва
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война потери генштаб
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