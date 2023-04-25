За сутки уничтожены до 700 оккупантов, 14 единиц артиллерии и 24 БПЛА — потери России
25.04.2023, 08:11
Фото - Facebook Генерального штаба ВСУ
Армия России за 24 апреля потеряла в Украине 690 военных, пять танков, 12 ББМ, 14 единиц артиллерии и 24 БПЛА. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 187 770 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.
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С 25 февраля 2022 года до утра вторника оккупанты потеряли:
- личного состава – около 187 770 (+690) человек ликвидировано,
– танков – 3688 (+5),
– боевых бронированных машин – 7151 (+12),
– артиллерийских систем – 2863 (+14),
– РСЗО – 539 (0),
– средств ПВО – 291 (+2),
– самолетов – 308 (0),
– вертолетов – 294 (0),
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2437 (+24),
– крылатых ракет – 911 (0),
– кораблей/катеров – 18 (0),
– автомобильной техники и автоцистерн – 5784 (+31),
– спецтехники – 345 (+6).
- Российские оккупанты штурмуют Бахмут и не могут отрезать дороги на город, Вооруженные Силы Украины на Донбассе отбили 43 атаки за сутки.
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