UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За сутки уничтожены до 700 оккупантов, 14 единиц артиллерии и 24 БПЛА — потери России

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 08:11
За сутки уничтожены до 700 оккупантов, 14 единиц артиллерии и 24 БПЛА — потери России - Фото
Фото - Facebook Генерального штаба ВСУ

Армия России за 24 апреля потеряла в Украине 690 военных, пять танков, 12 ББМ, 14 единиц артиллерии и 24 БПЛА. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 187 770 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

С 25 февраля 2022 года до утра вторника оккупанты потеряли:

- личного состава – около 187 770 (+690) человек ликвидировано,
– танков – 3688 (+5),
– боевых бронированных машин – 7151 (+12),
– артиллерийских систем – 2863 (+14),
– РСЗО – 539 (0),
– средств ПВО – 291 (+2),
– самолетов – 308 (0),
– вертолетов – 294 (0),
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2437 (+24),
– крылатых ракет – 911 (0),
– кораблей/катеров – 18 (0),
– автомобильной техники и автоцистерн – 5784 (+31),
– спецтехники – 345 (+6).

  • Российские оккупанты штурмуют Бахмут и не могут отрезать дороги на город, Вооруженные Силы Украины на Донбассе отбили 43 атаки за сутки.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 