За сутки уничтожены до 700 оккупантов, 14 единиц артиллерии и 24 БПЛА — потери России

Армия России за 24 апреля потеряла в Украине 690 военных, пять танков, 12 ББМ, 14 единиц артиллерии и 24 БПЛА. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 187 770 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

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С 25 февраля 2022 года до утра вторника оккупанты потеряли:

- личного состава – около 187 770 (+690) человек ликвидировано,

– танков – 3688 (+5),

– боевых бронированных машин – 7151 (+12),

– артиллерийских систем – 2863 (+14),

– РСЗО – 539 (0),

– средств ПВО – 291 (+2),

– самолетов – 308 (0),

– вертолетов – 294 (0),

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2437 (+24),

– крылатых ракет – 911 (0),

– кораблей/катеров – 18 (0),

– автомобильной техники и автоцистерн – 5784 (+31),

– спецтехники – 345 (+6).

Российские оккупанты штурмуют Бахмут и не могут отрезать дороги на город, Вооруженные Силы Украины на Донбассе отбили 43 атаки за сутки.

Вадим Ребрина

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