Генштаб: Россия не смогла отрезать дороги на Бахмут, штурмы у Авдеевки и Марьинки — карта
Российские оккупанты штурмуют Бахмут и не могут отрезать дороги на город, Вооруженные Силы Украины на Донбассе отбили 43 атаки за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, также россияне атакуют в районе Авдеевки.
Противник наступает в районе Бахмута, идут тяжелые бои за город, за сутки враг пытался нанести удары в направлении Новомарково и Хромово (дороги на Часов Яр).
Около Авдеевки захватчики наступали вблизи Новокалиново, Степового, Северного и Первомайского, но безуспешно.
Также за сутки украинские воины отбились в районе Марьинки и вблизи Новомихайловки.
Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам. Кроме этого, сбито 10 беспилотников разных типов.
Ракетчики и артиллеристы поразили зенитно-ракетный комплекс и две станции радиоэлектронной борьбы.
- Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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