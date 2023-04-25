Генштаб: Россия не смогла отрезать дороги на Бахмут, штурмы у Авдеевки и Марьинки — карта

Российские оккупанты штурмуют Бахмут и не могут отрезать дороги на город, Вооруженные Силы Украины на Донбассе отбили 43 атаки за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, также россияне атакуют в районе Авдеевки.

Противник наступает в районе Бахмута, идут тяжелые бои за город, за сутки враг пытался нанести удары в направлении Новомарково и Хромово (дороги на Часов Яр).

Около Авдеевки захватчики наступали вблизи Новокалиново, Степового, Северного и Первомайского, но безуспешно.

Также за сутки украинские воины отбились в районе Марьинки и вблизи Новомихайловки.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам. Кроме этого, сбито 10 беспилотников разных типов.

Ракетчики и артиллеристы поразили зенитно-ракетный комплекс и две станции радиоэлектронной борьбы.

Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Дмитро Гриниченко

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