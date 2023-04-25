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Генштаб: Россия не смогла отрезать дороги на Бахмут, штурмы у Авдеевки и Марьинки — карта

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 06:46
Генштаб: Россия не смогла отрезать дороги на Бахмут, штурмы у Авдеевки и Марьинки — карта - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты штурмуют Бахмут и не могут отрезать дороги на город, Вооруженные Силы Украины на Донбассе отбили 43 атаки за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, также россияне атакуют в районе Авдеевки. 

Противник наступает в районе Бахмута, идут тяжелые бои за город, за сутки враг пытался нанести удары в направлении Новомарково и Хромово (дороги на Часов Яр). 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Около Авдеевки захватчики наступали вблизи Новокалиново, Степового, Северного и Первомайского, но безуспешно. 

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Также за сутки украинские воины отбились в районе Марьинки и вблизи Новомихайловки. 

Фронт в районе Марьинки (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам. Кроме этого, сбито 10 беспилотников разных типов. 

Ракетчики и артиллеристы поразили зенитно-ракетный комплекс и две станции радиоэлектронной борьбы. 

  • Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Читайте также: Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр

Дмитро Гриниченко
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