За сутки ВСУ уничтожили более 600 оккупантов, восемь танков и пять единиц артиллерии

Армия России в течение 23 апреля потеряла в Украине 660 военных, восемь танков, восемь ББМ и пять единиц артиллерии. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 187 000 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра понедельника оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 187 080 (+660) человек ликвидировано,

→ танков – 3683 (+8),

→ боевых бронированных машин – 7139 (+8),

→ артиллерийских систем – 2837 (+5),

→ РСЗО – 539 (0),

→ средств ПВО – 289 (0),

→ самолетов – 308 (0),

→ вертолетов – 294 (+1),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2413 (+11),

→ крылатых ракет – 911 (0),

→ кораблей/катеров – 18 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 5753 (+23),

→ спецтехники – 339 (0).

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, пытаясь перерезать дороги на Часов Яр и Константиновку.

Вадим Ребрина

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