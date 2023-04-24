За сутки ВСУ уничтожили более 600 оккупантов, восемь танков и пять единиц артиллерии
24.04.2023, 08:20
Фото - Facebook Генерального штаба ВСУ
Армия России в течение 23 апреля потеряла в Украине 660 военных, восемь танков, восемь ББМ и пять единиц артиллерии. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 187 000 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
С 24 февраля 2022 года до утра понедельника оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 187 080 (+660) человек ликвидировано,
→ танков – 3683 (+8),
→ боевых бронированных машин – 7139 (+8),
→ артиллерийских систем – 2837 (+5),
→ РСЗО – 539 (0),
→ средств ПВО – 289 (0),
→ самолетов – 308 (0),
→ вертолетов – 294 (+1),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2413 (+11),
→ крылатых ракет – 911 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 5753 (+23),
→ спецтехники – 339 (0).
- Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, пытаясь перерезать дороги на Часов Яр и Константиновку.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии