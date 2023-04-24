Генштаб: РФ штурмует Бахмут, не смогла взять трассы на Часов Яр и Константиновку — карта
24.04.2023, 06:34
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, пытаясь перерезать дороги на Часов Яр и Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что противник сосредоточен на атаках в направлении Бахмута, Авдеевки и Марьинки, наиболее ожесточенные бои идут в Бахмуте и Марьинке — за сутки на Донбассе ВСУ отбили около 60 атак.
В районе Бахмута продолжается наступление россиян, идут тяжелые бои за город — Силы обороны отбили атаки на окраинах Григоровки и Богдановки (дорога на Часов Яр), а также Ивановского (трасса на Константиновку).
Около Авдеевки враг атаковал в районах Новокалиново и Первомайского, однако не имел успеха и понес большие потери.
Вблизи Марьинки украинские воины отбили многочисленные атаки в северной и центральной части Марьинки, а также в районе Новомихайловки.
Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, сбито два разведывательных беспилотника "Мерлин" и один БПЛА "Орлан-10", а также восемь дронов-камикадзе "Ланцет".
Ракетчики и артиллеристы поразили три станции радиоэлектронной борьбы.
- Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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