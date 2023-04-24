Генштаб: РФ штурмует Бахмут, не смогла взять трассы на Часов Яр и Константиновку — карта

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, пытаясь перерезать дороги на Часов Яр и Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что противник сосредоточен на атаках в направлении Бахмута, Авдеевки и Марьинки, наиболее ожесточенные бои идут в Бахмуте и Марьинке — за сутки на Донбассе ВСУ отбили около 60 атак.

В районе Бахмута продолжается наступление россиян, идут тяжелые бои за город — Силы обороны отбили атаки на окраинах Григоровки и Богдановки (дорога на Часов Яр), а также Ивановского (трасса на Константиновку).





Около Авдеевки враг атаковал в районах Новокалиново и Первомайского, однако не имел успеха и понес большие потери.

Вблизи Марьинки украинские воины отбили многочисленные атаки в северной и центральной части Марьинки, а также в районе Новомихайловки.

Дмитро Гриниченко

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