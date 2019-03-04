Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.03.2019, 21:23

За Украину: США на год продлили санкции против России

За Украину: США на год продлили санкции против России - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Действия РФ в отношении Украины представляют угрозу нацбезопасности США

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ее действиями в отношении Украины. Об этом говорится 4 марта в официальном сообщении Белого дома, направленном в Конгресс и опубликованном в Федеральном реестре, сборнике документов правительства США.

"Действия и политика, о которых идет речь, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, - говорится в пояснительной записке, подписанной президентом. - Поэтому я продолжаю на один год режим [санкций] чрезвычайного положения, объявленный указом 13660".

Реклама

Как следует из обнародованных документов, речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении России, примененных нынешней администрацией 20 сентября 2018-го и администрацией предыдущего президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года.

В отдельном сообщении Конгресса, в частности, сказано: «Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют разворовыванию ее активов».

По словам Трампа, он пришел к выводу, что все эти санкции должны оставаться в силе и после 6 марта 2019-го.

Санкции касаются граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководства террористических организаций ДНР и ЛНР.

26 февраля спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил, что Вашингтон признает необходимость новых санкций против России.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, санкции, Донбасс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 