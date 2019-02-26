"Признаем необходимость": Волкер о дальнейших санкциях против РФ

Курт Волкер (фото - пресс-служба YES)

Нужны дальнейшие санкции против РФ. Об этом заявил представитель Госдепа США Курт Волкер на открытии выставки "Удивительные истории Крыма" в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

"Оккупация длится уже пятый год и мы с партнерами в ЕС признаем необходимость дальнейших санкций", - сказал он.

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Волкер также отметил, что США вместе с европейскими партнерами работают над тем чтобы поддерживать существующий режим санкций в связи с аннексией Крыма.

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1 февраля спецпредставитель Госдепа сказал, что на Западе обсуждают возможность новых санкций против России из-за агрессии в районе Керченского пролива. По его словам, США и ЕС могут принять соответствующие решения уже в феврале.

12 февраля Волкер заявил, что Россия в течение четырех лет ежедневно нарушает Минские договоренности.