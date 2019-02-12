Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.02.2019, 18:05

Волкер: Россия нарушает Минские соглашения - 4 года, каждый день

Волкер: Россия нарушает Минские соглашения - 4 года, каждый день - Фото
Курт Волкер (фото - прес-служба YES)

Спецпредставитель США подчеркнул, что пришло время установить мир в Украине

Реклама
Реклама

Россия в течение четырех лет ежедневно нарушает Минские договоренности. Об этом специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер написал в Twitter.

"Четыре года назад Россия подписала Минский пакет договоренностей, где первым пунктом прописано прекращении огня 14 февраля. Спустя примерно неделю Россия и ее подконтрольные ей силы захватили Дебальцево", - написал Волкер.

Реклама

В течение последних четырех лет Россия продолжала ежедневно нарушать Минские договоренности, добавил он.

Спецпредставитель США подчеркнул, что пришло время установить мир в Украине.

Читайте также: Волкер: Россия не дает начать миротворческий процесс в Донбассе

Ранее сегодня глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Минские соглашения остаются дорожной картой для поиска политического решения по Донбассу.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Курт Волкер, Донбасс, минские договоренности
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 