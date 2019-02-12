Волкер: Россия нарушает Минские соглашения - 4 года, каждый день

Курт Волкер (фото - прес-служба YES)

Россия в течение четырех лет ежедневно нарушает Минские договоренности. Об этом специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер написал в Twitter.

"Четыре года назад Россия подписала Минский пакет договоренностей, где первым пунктом прописано прекращении огня 14 февраля. Спустя примерно неделю Россия и ее подконтрольные ей силы захватили Дебальцево", - написал Волкер.

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В течение последних четырех лет Россия продолжала ежедневно нарушать Минские договоренности, добавил он.

Спецпредставитель США подчеркнул, что пришло время установить мир в Украине.

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Ранее сегодня глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Минские соглашения остаются дорожной картой для поиска политического решения по Донбассу.