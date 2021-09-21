За взятку в 2000 грн. Антикорсуд приговорил судью из Мукачево к семи годам лишения свободы

Судья Мукачевского горрайонного суда Михаил Пак приговорен к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, имя осужденного назвал Центр противодействия коррупции.

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21 сентября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила обвинительный приговор судье Мукачевского горрайонного суда и бывшему начальнику юридического отдела объединенного управления Пенсионного фонда в Закарпатской области.

Как было установлено в ходе досудебного расследования, 11 сентября 2017 года судья Пак при посредничестве начальника юридического отдела Олега Маковского получил взятку в 2000 грн.

"Он обещал помочь ныне покойному члену Союза афганцев Закарпатья получить решение о справедливых социальных выплатах", – уточнили в ЦПК.

Суд, учитывая доказательства, собранные детективами НАБУ в ходе досудебного расследования, поддержал позицию прокуроров САП и признал указанных лиц виновными по статье о взяточничестве.

По приговору суда, Паку назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение трех лет.

Маковский приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

В ЦПК напомнили, что в 2018 году Высший совет правосудия отказался отстранить Пака от должности. Он до сих пор получает более 70 000 грн в месяц, хотя с 2018 года не рассматривает дела за истечением пятилетнего срока полномочий судьи.

16 сентября Верховный суд отменил приговор ВАКС бывшему судье Владимира Пономаренко, осужденному на два года заключения за взятку в 30 000 грн.

Наталия Медведева

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