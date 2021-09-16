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Верховный суд отменил приговор Антикорсуда экс-судье

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 17:16
Верховный суд отменил приговор Антикорсуда экс-судье - Фото
Владимир Пономаренко (фото - ЦПК)

Верховный суд отменил приговор Высшего антикоррупционного суда бывшему судье, осужденному за взяточничество. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.

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В феврале ВАКС приговорил черкасского экс-судью Владимира Пономаренко к двум годам заключения за взятку в 30 000 грн. Осужденного отправили в Менскую колонию.

Решение об отмене приговора Пономаренко приняли судьи Верховного суда Сергей Фомин, Герман Анисимов и Ольга Булейко.

Верховный суд отменил приговор Антикорсуда экс-судье
  • 19 февраля ВАКС присудил два года тюрьмы бывшему судье Апелляционного суда Черкасской области Владимиру Пономаренко, который за 30 000 грн должен был повлиять на судью одного из райсудов Черкасской области, чтобы тот вынес необходимое решение по админделу о пьяном вождении.

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Наталия Медведева
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коррупция судьи верховный суд вакс владимир пономаренко
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