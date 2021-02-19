Два года тюрьмы. Антикорсуд вынес приговор еще одному судье

Высший антикоррупционный суд присудил два года тюрьмы бывшему судье Апелляционного суда Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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В САП не называют фамилии осужденного. По данным Центра противодействия коррупции, приговор вынесен судье Владимиру Пономаренко.

В САП пишут, что в 2018-м детективы НАБУ раскрыли получение судьей неправомерной выгоды. За 30 000 грн он должен был повлиять на судью одного из райсудов Черкасской области, чтобы тот вынес необходимое решение по админделу. В ЦПК утверждают, что дело касалось пьяного вождения машины.

Судьи ВАКС признали судью виновным по статье о злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2), пишет САП. Приговор вступит в силу через 30 дней после его публикации, если не будет подана апелляционная жалоба.

16 февраля сообщалось, что ВАКС дал шесть лет тюрьмы с конфискацией всего имущества судье Раховского райсуда Закарпатской области.

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Марк Сировой

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