Посольство США поможет развивать охрану Высшего антикоррупционного суда
14.02.2021, 13:15
Иллюстративное фото - Служба судебной охраны
Посольство США в Украине запустило американский проект помощи по развитию охраны Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
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Как отмечается, проект будет сосредоточен на обучении, оснащении и консультировании представителей отдельного подразделения ВАКС.
Проект необходим, чтобы охрана обеспечивала безопасность судей, судебных органов и участников заседаний, отмечают в посольстве.
Также сообщается, что в рамках проекта по развитию потенциала борьбы с коррупцией посольство США уже передало четыре полиграфа экспертам службы, которые прошли подготовку по работе с ними.
- 3 февраля ВАКС разрешил принудительный привод главы ОАСК Вовка на судебное заседание.
- 8 февраля Вовка не смогли принудительно доставить в ВАКС, так как не нашли его.
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