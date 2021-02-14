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Посольство США поможет развивать охрану Высшего антикоррупционного суда

14.02.2021, 13:15
Посольство США поможет развивать охрану Высшего антикоррупционного суда - Фото
Иллюстративное фото - Служба судебной охраны

Посольство США в Украине запустило американский проект помощи по развитию охраны Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

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Как отмечается, проект будет сосредоточен на обучении, оснащении и консультировании представителей отдельного подразделения ВАКС.

Проект необходим, чтобы охрана обеспечивала безопасность судей, судебных органов и участников заседаний, отмечают в посольстве.

Также сообщается, что в рамках проекта по развитию потенциала борьбы с коррупцией посольство США уже передало четыре полиграфа экспертам службы, которые прошли подготовку по работе с ними.

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Марк Сировой
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