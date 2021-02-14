Посольство США поможет развивать охрану Высшего антикоррупционного суда

Посольство США в Украине запустило американский проект помощи по развитию охраны Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, проект будет сосредоточен на обучении, оснащении и консультировании представителей отдельного подразделения ВАКС.

Проект необходим, чтобы охрана обеспечивала безопасность судей, судебных органов и участников заседаний, отмечают в посольстве.

Также сообщается, что в рамках проекта по развитию потенциала борьбы с коррупцией посольство США уже передало четыре полиграфа экспертам службы, которые прошли подготовку по работе с ними.

Читайте также: Зеленский анонсировал сокращение полномочий ОАСК

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.