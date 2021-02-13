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Зеленский анонсировал сокращение полномочий ОАСК

13.02.2021, 12:38
Зеленский анонсировал сокращение полномочий ОАСК - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
обновлено

Забрать часть полномочий у Окружного административного суда Киева предложит Верховной Раде президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил журналистам сегодня, 13 февраля, сообщает телеканал ТСН.

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По словам Зеленского, "все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК", и он подписал представление законопроекта об этом суде. Речь идет не о ликвидации ОАСК, а о сокращении его полномочий, отметил Зеленский.

"Мы заберем все те полномочия, из-за которых ранее некоторые судьи ОАСК могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которых общество недовольно действиями судей этого суда", – заявил президент.

Зеленский добавил, что подписал три проекта законов, касающихся судебной системы, в том числе – о Высшем совете правосудия. Законопроекты должны быть опубликованы в понедельник, 15 февраля.

ОБНОВЛЕНО В 14:05. В случае принятия законопроекта об ОАСК, все иски, в которых оспариваются акты центральных органов исполнительной власти, госрегуляторов и других субъектов властных полномочий, действующие на всей территории Украины, будут выведены из подсудности ОАСК и переданы Верховному суду. Апелляцию можно будет подать в Большую палату Верховного суда, сообщает пресс-служба президента.

Еще один законопроект предполагает обязательную проверку на добропорядочность действующих и будущих членов ВСП и регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов как отдела секретариата ВСП.

Третий законопроект вводит ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора ВСП.

  • 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Подозрения выписаны по статье о создании преступной группы с целью захвата госвласти, заявляли в НАБУ.
  • В ноябре 2020-го стало известно, что Офис президента начал консультации о ликвидации ОАСК.
  • 28 января 2021 года ОАСК отменил новую редакцию украинского правописания.
  • 11 февраля ОАСК признал незаконным переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.

Читайте также: Цена Вовка. Почему Зеленский не продолжает реформу судов, даже в обмен на миллиарды МВФ

Денис Юдин
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судебная реформа высший совет правосудия ОАСК Владимир Зеленский
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