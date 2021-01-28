Больше никаких "етерів" и "проєктів". ОАСК отменил новую редакцию украинского правописания

Сегодня Окружной адмнистративный суд Киева отменил постановление Кабмина № 437, которым в мае 2019 года была утверждена новая редакция украинского правописания. Об этом сообщил в Facebook адвокат истицы Дмитрий Ильченко.

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По словам Ильченко, основанием для иска стало то, что "правительство не имеет права отменять правописание, так как подобное просто не относится к его компетенции", а само заявление было подано для "защиты украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов".

Также во время рассмотрения выяснилось, что у "языковой комиссии" были разногласия и правописание в итоге было разработано не в той редакции, в которой она была утверждена Кабмином, написал адвокат, добавив, что "изменения вносились фактически на коленях".

Решение вступит в силу, если не будет обжаловано или отменено апелляцией.

Сам иск был подан в июне 2019 года в интересах херсонской школьницы Юлии Пиргас ее матерью, а позже это дело объединили с аналогичным иском от общественной организации Правовое государство. Сюжет, почему школьница решила подать в суд на Кабмин, транслировался на 5 канале в июле 2019 года.

6 июня 2019 года мать школьницы подала в суд на Кабмин за изменения в украинском правописании.

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Дарья Мостовая

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