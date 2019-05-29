В Институте украинского языка разъяснили вопрос с "индиком"

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Заведующая отделом стилистики и культуры языка Института украинского языка НАН Украины и председатель рабочей группы по подготовке новой редакции украинского правописания Светлана Ермоленко подтвердила, что "индик" - это фейк. Об этом сообщает Радио Свобода.

По ее словам, такой вариант написания рассматривали, однако его не утвердили.

"В правописании, который называется скрипниковским (1928 г.), была "и" в начале слова перед "н": "инший", "иноді". Были мысли вернуть это правило: "репрессированное" правописание, надо восстановить справедливость, люди, которые это правописание создавали, были уничтожены". Но этого не восприняли. И в этой редакции у нас осталось это, как и было. У нас есть слова на "и" в этом правописании: "ич", "икати", "ирій", "ирод". Никакого "индика", "гиндика" нет", - объяснила Ермоленко.

Она предположила, что источником распространения информации об ""индике" стал проект изменений в украинском правописания, однако в утвержденной Кабинетом министров версии такого варианта написания нет.

27 мая Институт языкознания имени Александра Потебни НАН Украины опубликовал полный текст новой редакции украинского правописания.