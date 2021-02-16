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ВАКС дал судье шесть лет тюрьмы с конфискацией всего имущества

16.02.2021, 13:52
ВАКС дал судье шесть лет тюрьмы с конфискацией всего имущества - Фото
Правосудие (фото - pixabay.com)

Судья Раховского райсуда Закарпатской области осужден на шесть лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. О приговоре Высшего антикоррупционного суда сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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В САП не называют фамилии судьи, однако, по данным Центра противодействия коррупции, приговор вынесен судье Ивану Тулику.

В САП пишут, что вместе с детективами НАБУ они доказали причастность судьи к получению взяток в своем кабинете в сентябре 2018-го ($400) и в марте 2019-го (10 000 грн).

Как сообщается, за эти деньги судья согласился рассмотреть в пользу заявителя гражданское дело о взыскании долга, а также – повлиять на решение по админделу, которое рассматривал другой судья Раховского суда.

В САП пишут, что судью признали виновным по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием), ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды). Его осуждено на шесть лет тюрьмы с запретом занимать должность судьи на три года и конфискацией всего имущества.

Приговор вступит в силу через 13 дней, если не будет подана апелляционная жалоба, добавили в САП.

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Марк Сировой
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