Дело Краян. Апелляция Антикорсуда отменила оправдательный приговор Труханову

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор одесском мэру Геннадию Труханову и его сообщникам по делу завода Краян. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.

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Как отмечается, дело о возможном хищении 92 млн грн под закупки одесским городским советом зданий завода Краян передали на рассмотрение в первую инстанцию, которое совершит Высший антикоррупционный суд.

Решение приняли судьи: председательствующий Виктор Панкулич, Игорь Панаид и Сергей Боднар.

В ЦПК назвали это решение серьезной победой Антикорсуда.

Как подчеркивается, судьи не могли принять иного решения, кроме как подтвердить оправдательный приговор, или отменить его и отправить в первую инстанцию: закон запрещает судьям выходить за пределы жалобы прокуроров и адвокатов, а прокурор просил именно повторного рассмотрения дела.

В Facebook САП дополнили, что суд учел обнаруженные ошибки, допущенные при принятии решения судом первой инстанции, на которые указывал в апелляционной жалобе прокурор, и постановил удовлетворить апелляционные требования прокурора в полном объеме. Кроме того, своим решением суд апелляционной инстанции отменил постановление о закрытии производства в отношении юридического лица.

НАБУ и САП подозревали мэра Одессы и еще нескольких местных чиновников в завладении 185 млн грн из городского бюджета: здания завода Краян для мэрии было куплено по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое. Прокуроры требовали 12 лет тюрьмы для Труханова, и 11 лет – для его зама Павла Вугельмана.

9 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы оправдал всех фигурантов "дела Краян", в том числе мэра Одессы.

17 июля 2019 года САП подала апелляцию на оправдательный приговор.

Наталия Медведева

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