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Дело Труханова: САП подала апелляционную жалобу на приговор

Дело Труханова: САП подала апелляционную жалобу на приговор - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
31.07.2019, 16:26

В САП заявляют, что только анализ содержания самого приговора дает достаточно оснований для его отмены

В среду, 31 июля 2019, заместитель генпрокурора - глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор Малиновского районного суда Одессы от 04 июля, которым действующий мэр Одессы Геннадий Труханов и другие фигуранты дела завода Краян признаны невиновными. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба САП.

В САП заявляют, что только анализ содержания самого приговора дает достаточно оснований для его отмены (неполнота судебного разбирательства, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, существенное нарушение требований уголовного процессуального закона).

Отмечается, что после выхода из отпуска прокуроров, которые поддерживали обвинение, и ознакомления их с материалами судебного производства, очевидно, будут установлены и другие обстоятельства в пределах оснований для отмены приговора и для внесения дополнений к апелляции.

Среди прочего, САП указывает, что после прений судьи провели в совещательной комнате меньше времени, чем зачитывали приговор, сумев за три рабочих дня оценить около сотни томов доказательств и написать более 370 страниц приговора.

НАБУ и САП подозревали мэра Одессы Труханова и еще нескольких местных чиновников в завладение 185 млн грн из городского бюджета: здания завода Краян для мэрии было куплено по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое. Прокуроры требовали 12 лет тюрмы для Труханова, и 11 лет - для его зама Павла Вугельман.

Малиновский райсуд Одессы оправдал всех фигурантов "дела Краян", в том числе мэра Одессы.

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