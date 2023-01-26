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Задержан подполковник СБУ: его подозревают в передаче россиянам секретной информации

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 12:23
Задержан подполковник СБУ: его подозревают в передаче россиянам секретной информации - Фото
Фото: ОГП

Офис генпрокурора сообщает о задержании сотрудника одного из подразделений Службы безопасности в Запорожской области подполковника СБУ "по факту государственной измены".

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По данным следствия, правоохранитель тайно собирал служебную информацию по результатам оперативно-разыскной деятельности и информацию, составляющую государственную тайну. В частности, его интересовали схемы размещения блокпостов области.

В ОГП сообщили, что он фотографировал документы и через Теlegram и электронную почту, зарегистрированную на российском домене, передавал информацию представителям страны-агрессора.

В ходе обысков обнаружены мобильные телефоны, сим-карты российских операторов, денежные средства, а также другие доказательства, сообщили в Офисе генпрокурора.

Задержан подполковник СБУ: его подозревают в передаче россиянам секретной информации

Задержан подполковник СБУ: его подозревают в передаче россиянам секретной информации

Задержан подполковник СБУ: его подозревают в передаче россиянам секретной информации

"Также установлено, что он имеет связи, в том числе родственные, с представителями правоохранительных и государственных органов РФ", – говорится в сообщении.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование проводило ГБР при оперативном сопровождении СБУ.

Между тем СБУ сообщает, что "разоблачила еще одного предателя в собственных рядах".

Там подтвердили, что подозревают своего сотрудника в сборе данных для передачи российским спецслужбам.

"Установлено, что после полномасштабного вторжения он начал тайно собирать учредительные данные своих сослуживцев и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел", – говорится в сообщении СБУ.

По информации Службы, подполковнику уже сообщили о подозрении в государственной измене. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Вадим Ребрина
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сбу госизмена Запорожье ОГП
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