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17.04.2019, 11:43

Задержана российская диверсионная группа - Грицак

Задержана российская диверсионная группа - Грицак - Фото
Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Задержаны и арестованы семь человек

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Служба безопасности Украины задержала российскую диверсионно-террористическую группу. Об этом на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, "прекращена деятельность" такой группы в составе семи человек. Все они задержаны и арестованы.

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Среди них - двое россиян. Это "организаторы и исполнители" неудавшегося теракта против сотрудника разведки Минобороны 4 апреля в Киеве, подчеркнул Грицак.

"Сегодня задержан еще один человек, который содействовал работе группы", - сказал он.

Грицак сказал, что с начала 2017 году в Украину россияне направили несколько автономных ДРГ для политических убийств и ликвидации офицеров украинских спецслужб.

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Теги: василий грицак, сбу, война в донбассе, терроризм
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