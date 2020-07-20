Задержание Новака. НАБУ обыскивает офисы Укравтодора - фото

Обыски проходят в офисах Укравтодора, компаний-участниц тендеров и по месту жительства бывших должностных лиц

Национальное антикоррупционное бюро совместно с польскими правоохранителями проводят обыски в Киеве и Львове, а также на территории Польши в рамках расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Расследование ведется вместе с польской стороной.

Правоохранители обыскивают офисы Укравтодора, компаний-участниц тендеров государственного агентства. Также проводят обыски по месту жительства бывших чиновников государственного агентства и граждан Польши, которые являются вероятными участниками преступной организации.

и участии в организованной преступной группировке задержали экс-главу Укравтодора и экс-главу минтранспорта Польши Славомира Новака. Сегодня в Польше по подозрению в коррупции задержали экс-главу Укравтодора

Вместе с Новаком задержаны также экс-командующий военной частью Сил специального назначения Польши JW GROM Дариуш З. и бизнесмен из Гданьска Яцек П.

Пресс-секретарь министра по делам спецслужб Польши Станислав Жарын заявил, что "все доказательства связаны с выполнением Новаком функций на госдолжности в Украине", сообщает Onet . Всего ему сообщат о подозрении по шести статьям.

Наталия Софиенко

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