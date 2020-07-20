Задержание Новака. НАБУ обыскивает офисы Укравтодора - фото
20.07.2020, 11:08
Обыск в Укравтодоре (Фото: НАБУ)
Обыски проходят в офисах Укравтодора, компаний-участниц тендеров и по месту жительства бывших должностных лиц
Национальное антикоррупционное бюро совместно с польскими правоохранителями проводят обыски в Киеве и Львове, а также на территории Польши в рамках расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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Расследование ведется вместе с польской стороной.
Правоохранители обыскивают офисы Укравтодора, компаний-участниц тендеров государственного агентства. Также проводят обыски по месту жительства бывших чиновников государственного агентства и граждан Польши, которые являются вероятными участниками преступной организации.
- Сегодня в Польше по подозрению в коррупции и участии в организованной преступной группировке задержали экс-главу Укравтодора и экс-главу минтранспорта Польши Славомира Новака.
- Вместе с Новаком задержаны также экс-командующий военной частью Сил специального назначения Польши JW GROM Дариуш З. и бизнесмен из Гданьска Яцек П.
- Пресс-секретарь министра по делам спецслужб Польши Станислав Жарын заявил, что "все доказательства связаны с выполнением Новаком функций на госдолжности в Украине", сообщает Onet. Всего ему сообщат о подозрении по шести статьям.
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