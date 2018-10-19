Задержание танкера РФ в Херсоне: Бабин опроверг заявление экипажа

Фото: vftanker.ru

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Представитель президента в Крыму подчеркивает, что заявления капитана "Механика Погодина" о нарушении прав человека – это "дешевая манипуляция"

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Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин опровергает заявление капитана российского танкера "Механик Погодин", опубликованное в российских СМИ, о том, что блокирование танкера в Херсоне – это нарушение прав собственности, прав человека; грозит здоровью команды танкера и экологической ситуации. Об этом Бабин написал в своем Facebook.

Капитан танкера через СМИ обратился к президенту Украины Петру Порошенко. Бабин подчеркивает, что эти заявления – "откровенная и дешевая манипуляция, которую использует российская пропаганда". Он пояснил, что экипаж судна не ограничен в посещении берега, им разрешена ротация.

Угрозу экологической ситуации танкер также не представляет, поскольку, указывает Бабин, экипаж и владелец судна ранее заявляли о его надлежащем техническом состоянии, не пуская при этом на борт представителей экологической инспекции.

"Выполнение законодательства о санкциях против имущества компаний страны-агрессора…- и в дальнейшем будет приоритетным вопросом нашей работы по противодействию российской агрессии в Крыму", - написал представитель президента.

10 сентября владелец танкера, предприятие "В.Ф.Танкер", направил Порошенко еще одно обращение, заявляя о необоснованности задержания судна. Танкер "Механик Погодин" был задержан в Херсоне в середине августа.