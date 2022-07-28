Задержка с "боевыми" выплатами. Минобороны заверило – военные все получат в ближайшие дни
28.07.2022, 12:20
Фото: Силы ТрО ВСУ
Военнослужащим, которые пока не получили дополнительные выплаты в этом месяце, не стоит волноваться: в течение нескольких дней все будет проплачено. Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, комментируя определенные задержки.
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Она написала, что выплаты ежемесячного денежного довольствия (должностных окладов, выплат за звание, выслугу лет) были перечислены Минобороны в воинские части "вовремя и в полном объеме", а дополнительные выплаты – от 30 000 до 100 000 грн, еще продолжают прорабатываться.
"Это огромные объемы проплат, поэтому они продлятся еще несколько дней. Те, кто до сих пор не получил, не волнуйтесь, подождите еще немного", – добавила Маляр.
- В конце весны 2022 года министр обороны объяснил, как начисляются выплаты военным ВСУ и почему бывают разные доходы.
- После начала войны медианные зарплаты тестировщиков снизились до $2000.
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