Загрязнение рек Сейм и Десна – Госводагентство раскрыло все, что известно сейчас

На данный момент нельзя сказать, что это загрязнение вызвано из-за войны, заявил глава ведомства

Река Десна (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Зафиксировано органическое загрязнение рек Сейм и Десна, угрозы питьевому водоснабжению нет, в Сумской, Черниговской и превентивно Киевской областях действуют ограничения относительно рек. Об этом сообщил глава Государственного агентства водных ресурсов Михаил Янчук в эфире телемарафона.

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"По состоянию на данный момент можем констатировать, что произошло загрязнение реки Сейм. Фиксируем перемещение этого загрязнения – оно уже достигло реки Десна", – заявил он.

В настоящее время силами Госводагентства, соответствующих подчиненным водохозяйственным организациям и лабораториям, также лабораториями Госэкоинспекции проводится постоянный ежедневный мониторинг качества воды в этих двух реках, отметил Янчук.

При этом он подчеркнул, что это органическое загрязнение и химические или высокотоксичные загрязнители в воде не зафиксированы.

Над ликвидацией загрязнения работают все необходимые службы – также привлечены ученые и дополнительные эксперты, чтобы наработать варианты решения ситуации, добавил чиновник.

Премьер Денис Шмыгаль поручил провести сегодня заседание Государственной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям – по результатам органы исполнительной власти и местного самоуправления получат соответствующие указания.

По словам Янчука, сейчас ситуация выглядит так, что произошел просто выброс неочищенных загрязненных вод: "То есть случилось что-то с очистными сооружениями где-то".

При этом нет никакой угрозы питьевому водоснабжению, в пределах Сумской, Черниговской и превентивно Киевской областей действует запрет на купание, вылов рыбы и использование воды из рек для хозяйственно-бытовых нужд, рассказал чиновник.

На вопрос, могли ли повлиять на загрязнение боевые действия в Курской области (там как раз протекает Сейм), Янчук ответил: в Сейме и Десне органическое загрязнение, а тяжелых металлов и высокотоксичных элементов не фиксируется, поэтому и нельзя сказать, что это загрязнение вызвано из-за войны.

Вечером 28 августа Киевская обладминистрация сообщила, что Госэкоинспекция не обнаружила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области.

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