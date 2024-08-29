Забруднення річок Сейм і Десна: Держводагентство розкрило все, що відомо наразі

Наразі не можна сказати, що це забруднення спричинене через війну, заявив голова відомства

Річка Десна (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Зафіксовано органічне забруднення річок Сейм та Десна: загрози питному водопостачанню немає, у Сумській, Чернігівській та превентивно Київській областях діють обмеження щодо річок. Про це повідомив голова Державного агентства водних ресурсів Михайло Янчук в ефірі телемарафону.

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"Станом на зараз можемо констатувати, що відбулося забруднення річки Сейм. Фіксуємо переміщення цього забруднення – воно вже досягло річки Десна", – заявив він.

Наразі силами Держводагентства, відповідних підпорядкованих водогосподарських організацій та лабораторій, також лабораторіями Держекоінспекції проводиться постійний щоденний моніторинг якості води у цих двох річках, зазначив Янчук.

Водночас він наголосив, що це органічне забруднення і хімічних або високотоксичних забрудників у воді не зафіксовано.

Над ліквідацією забруднення працюють усі необхідні служби – також залучено науковців та додаткових експертів, щоб напрацювати варіанти вирішення ситуації, додав посадовець.

Прем'єр Денис Шмигаль доручив провести сьогодні засідання Державної комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – за результатами органи виконавчої влади та місцевого самоврядування отримають відповідні вказівки.

За словами Янчука, зараз ситуація виглядає так, що відбувся просто викид неочищених забруднених вод: "Тобто трапилося щось з очисними спорудами десь".

Також наразі немає жодної загрози питному водопостачанню, у межах Сумської, Чернігівської та превентивно Київської областей діє заборона на купання, вилов риби та використання води з річок для господарсько-побутових потреб, розповів посадовець.

На запитання, чи могли на забруднення вплинути бойові дії у Курській області (там саме протікає Сейм), Янчук відповів: у Сеймі та Десні органічне забруднення, а важких металів та високотоксичних елементів не фіксується, тому й не можна сказати, що це забруднення спричинено через війну.

Ввечері 28 серпня Київська обладміністрація повідомила, що Держекоінспекція не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області.

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